Gli studenti del Liceo da Vinci in visita all’azienda Mastrototaro Food / FOTO

“Un giorno di formazione, crescita e studio applicato nella nostra azienda. Abbiamo ospitato la classe 4E opzione Scienze applicate del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Bisceglie”. A parlare è l’amministratore delegato Mauro Mastrototaro della F.lli Mastrototaro food srl che oggi ha fatto gli onori di casa ai liceali biscegliesi.

La scolaresca era accompagnata dalla docente di matematica e fisica, professoressa Angela Colamartino, tutor interno del progetto di PCTO “Il segreto italiano. Come mai l’Italia è la seconda potenza industriale in Europa e settima nel mondo?”, un progetto promosso da Educazione digitale in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del merito.

“Assistere alla produzione industriale significa – prosegue – coniugare l’esperienza diretta allo studio teorico e gli studenti hanno brillantemente concluso le attività seguendo tutte le fasi del nostro processo produttivo nel settore agroalimentare. Grazie a questa giornata formativa i ragazzi hanno avuto la possibilità di approcciare il concetto di ‘fare impresa’ e di cogliere il significato della realtà aziendale. Fatta di qualità, relazioni, sogno e storie condivise. Ma soprattutto di lavoro, impegno, valori e progetti orientati al bene comune”.

“Ringraziamo – conclude Mauro Mastrototaro – per la fiducia il Dirigente prof. Dino Musci e la professoressa Angela Colamartino. Un grazie infinito alle ragazze e ai ragazzi. Speriamo di esservi stati utili”.