Gli eventi di “Aspettando il Natale” di domenica 17 dicembre / PROGRAMMA COMPLETO

Prosegue il programma di “Aspettando il Natale” che racchiude iniziative ideate da Confcommercio Bisceglie e inserite nel cartellone di “Bisceglie tutto l’anno” con il patrocinio della Città di Bisceglie e la sinergica e fattiva collaborazione dei commercianti di via Aldo Moro, via XXIV Maggio e piazza san Francesco.

Intrattenimento musicale, shopping, spettacoli, artisti di strada, letture animate, laboratori artistici, musicali e teatrali e tanto altro saranno protagonisti degli eventi in programma.

Il programma di domenica 17 dicembre prevede:

Via Aldo Moro – Via XXIV Maggio

Ore 10.30/13.30

Laboratori con gli elfi, giochi e tanto divertimento su Via XXIV Maggio

Parata con mascotte, musica, bolle, palloncini e spettacoli di giocoleria su Via Aldo Moro

Letture animate e laboratorio artistico “Harold al Polo Nord” a cura di Lucrezia Mastrapasqua su Via XXIV maggio

Coro dei bambini delle scuole primarie in via Aldo Moro alle 11.00

Esibizione ginnaste ASD IRIS Ginnastica Ritmica alle 11.00 in piazza San Francesco

Mondo Disney: trucchi, danze e castelli a cura di Fabiano Di Lecce in via Aldo Moro

Esibizione musicale a cura dell’Hdemia Zamar in via XXIV Maggio alle 10.30

Street band Route99 per le vie del centro

Dalle 18.30 alle 21.30 su Via Aldo Moro e Via XXIV Maggio

Arrivo di Babbo Natale con i suoi elfi

Spettacoli di giocoleria e di magia comica

Spettacolo calcio freestyle

Spettacoli di fuoco

Teatro dei burattini

Trampolieri luminosi itineranti

Spettacolo Pallonciccio

Intervento musicale “… una città per cantare” a cura degli allievi della Voice Box di Giovanni Rigante in via Aldo Moro alle 19.00

Per tutta la giornata Mercatini di Natale in via XXIV Maggio.