Giornata Autismo, Caifasso: "Genitori combattono tutto l'anno per diritti propri figli"

Oggi 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. Raffaella Caifasso, presidente dell’associazione CoTeStoLab di Trani Bisceglie Ruvo di Puglia, insieme a suo figlio Leonardo di 19 anni affetto da autismo grave, ha voluto con questo video diversificare il suo messaggio.

“Basta con manifestazioni, lancio di palloncini, post, convegni e incontri – spiega la Caifasso – . Sono state e sono in fallimento perché spenti i riflettori su questa giornata rimaniamo solo noi genitori e familiari accanto a questi ragazzi e la quotidianità, credetemi, è dura. Quante volte il 2 aprile ho sentito dire: come mi dispiace che hai il figlio autistico, ma il giorno dopo se ne scordano tutti e non si interessano nemmeno. Questa è la realtà nuda e cruda che mi spezza il cuore e che mi ha spinto come associazione a non celebrare più la giornata per l’autismo. Non mi sento più di etichettare i nostri ragazzi dietro una giornata o un colore, il blu, perché loro sono di tanti colori. I genitori come me combattono tutto l’anno per far valere i diritti dei propri figli. Se volete parlare di autismo informatevi – dice mamma Raffaella – non lo spettacolarizzate. Conoscete le famiglie, entrate nelle loro case e imparate a vivere con loro. Solo quando riuscirete a passare anche solo mezz’ora con i nostri ragazzi potrete dire di avere conosciuto l’autismo. L’autismo colpisce un bambino ogni 66 nuovi nati. Quindi se pensate che non vi riguardi state sbagliando”.