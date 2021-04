Gioele, due anni e affetto da malattia rara, “Bisceglie in piazza” organizza raccolta fondi

I sostenitori del gruppo Facebook “Bisceglie in piazza”, nella persona del fondatore Nicolò Silvestris, ha avviato una raccolta fondi in favore di una famiglia biscegliese attualmente in condizioni economiche molto fragili con un bambino di due anni, Gioele, affetto da una malattia genetica rara e che necessita di controlli e cure urgenti.

“La famiglia non riesce a sostenere i costi dei necessari controlli presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma previsti il 18 maggio“, spiega Silvestris, “La partenza per Roma è fissata al 16 maggio, ma da sola non è in grado di reggere il peso delle spese”.

La mamma del piccolo Gioele è una ex dipendente della Sanitaservice, l’azienda che gestisce le pulizie negli ospedali pugliesi, il papà è saltuariamente aiuto cuoco ma fermo per via della chiusura dei locali dovuta alla pandemia.

“Chiediamo ai biscegliesi di mettersi una mano sul cuore e aiutare questa famiglia a sostenere almeno le spese di viaggio e di alloggio nel capoluogo“, sottolinea Nicolò Silvestris, “Per questo abbiamo collocato in diversi esercizi commerciali della città un salvadanaio per aiutare questa famiglia di nostri concittadini”.

Per contribuire è possibile contattare anche privatamente il gruppo Facebook o l’amministratore Nicolò Silvestris.