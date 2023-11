Gal Ponte Lama ottiene finanziamento per 5 milioni di euro, nuove risorse per il territorio

Il GAL Ponte Lama è stato ammesso a finanziamento per la sua terza programmazione con una dotazione finanziaria di 5 milioni e 500mila euro, che verranno destinati allo sviluppo locale delle città di Bisceglie, Molfetta e Trani.

È stata pubblicata ieri la Determina regionale con la graduatoria delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di azione Locale (GAL) in risposta all’Avviso pubblico regionale del CSR Puglia 2023-2027 al quale la nostra società si era candidata ad ottobre scorso.

“Un importante risultato raggiunto grazie al Consiglio di Amministrazione, ai soci, alle Amministrazioni Comunali, allo staff e a tutti coloro che, partecipando alla fase di consultazione di territoriale e credendo nell’operato del GAL, hanno contribuito alla definizione della nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027” ha affermato il presidente Giacomo Patruno.

Attualmente il GAL Ponte Lama sta lavorando sull’attuazione di due progetti a regia diretta “Promuovere un sistema di marketing territoriale integrato” e “Rinnova.menti intelligenti e sostenibili“, dedicati rispettivamente alla promozione del binomio prodotto-territorio e ad attività per lo sviluppo locale, per poi concentrarsi sui nuovi interventi da attivare per continuare il processo avviato nelle passate programmazioni.