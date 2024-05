Focus su famiglie, attività ricreative e culturali; due indagini dell’ISTAT a Bisceglie

Il Comune di Bisceglie partecipa a due importanti indagini multiscopo condotte dall’ISTAT, che mirano ad approfondire la conoscenza delle strutture e delle dinamiche familiari, nonché delle attività ricreative e culturali svolte dai cittadini nel loro tempo libero. Queste rilevazioni forniranno informazioni cruciali per la pianificazione di politiche pubbliche rivolte ai cittadini e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

La prima indagine, “Famiglie e soggetti sociali”, condotta in 861 comuni italiani, coinvolge un campione di circa 44.000 individui di 18 anni e oltre, di cui oltre un terzo sono stranieri, provenienti principalmente da Marocco, Albania, Cina, Ucraina e Romania. A Bisceglie, sono state campionate 48 famiglie. L’obiettivo è di analizzare vari aspetti del ciclo di vita degli individui, come i rapporti interni alla famiglia, le reti di relazioni e sostegno, la cura dei figli, la transizione all’età adulta, le intenzioni riproduttive, la formazione delle unioni, i percorsi lavorativi e la mobilità sociale.

La seconda indagine, “I cittadini e il tempo libero”, condotta in 794 comuni italiani, coinvolge un campione di circa 25.000 famiglie e mira a esplorare le attività ricreative e culturali dei cittadini, tra cui lo sport, la lettura, il cinema, la musica, l’utilizzo delle nuove tecnologie, le attività amatoriali e le relazioni sociali. A Bisceglie, sono state campionate 33 famiglie. Questa indagine vuole comprendere le condizioni di vita quotidiana e analizzare aspetti rilevanti della qualità della vita delle persone.

La raccolta dei dati di entrambe le rilevazioni si svolgerà dal 20 maggio al 4 agosto 2024. Le rilevazioni iniziano con la fase CAWI, che durerà dal 20 maggio al 13 luglio. In questo periodo, i partecipanti possono compilare autonomamente il questionario web, utilizzando le credenziali ricevute con l’informativa ISTAT. Dal 24 giugno al 4 agosto, chi non avrà compilato il questionario online verrà contattato da un rilevatore comunale per un’intervista faccia a faccia. Per l’indagine “Cittadini e Tempo Libero”, i rilevatori sul campo sono Mauro Pizzi e Lucrezia Di Bitonto. Per l’indagine “Famiglie e Soggetti Sociali”, i rilevatori sono Barbara De Cicco, Patrizia De Cicco e Daniela Baldini.

Per informazioni di dettaglio sulle due rilevazioni è possibile consultare

le seguenti pagine sul sito Istat.it:

Famiglie e soggetti sociali

I cittadini e il tempo libero