Festività natalizie, Comune stanzia fondi per allestimenti e azioni caritatevoli / DETTAGLI

Con la delibera di giunta n. 278 la giunta comunale approva, in vista del periodo natalizio, uno stanziamento di “29000 euro per il finanziamento delle spese inerenti l’albero di Natale e l’allestimento delle luminarie in vie e piazze cittadine del bilancio 2020″.

Saranno stanziati anche “3000 euro per organizzare e distribuire pasti

caldi per i più bisognosi presso la sede della Caritas, tramite l’Assolocali“.

Contributo di 1500 euro al Gruppo Scout di Bisceglie e di 2000 euro all’Associazione “I Fiati” – Concerto Bandistico Fondazione Musicale “Biagio Abbate”.