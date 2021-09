Festa Madonna Addolorata, il programma delle celebrazioni

A partire da martedì 14 settembre entreranno nel vivo i festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata, co-patrona di Bisceglie.

Prime celebrazioni alle 19 e 21 in cattedrale. Eventi liturgici che entreranno nel vivo mercoledì 15 con messe alle ore: 7, 8, 9, 10, 11 e 12. In concomitanza alle celebrazioni, dalle 9.30 alle 12, in piazza Vittorio Emanuele II si esibirà l’orchestra Biagio Abbate.

Seguirà nel tardo pomeriggio, alle 19.30, pontificale sempre in piazza. Giovedì 16, celebrazioni alle ore 8, 9.30, 11, 19 e per terminare alle 21. Per omaggiare la Madonna, come da tradizione, sarà illuminato il prospetto del teatro Garibaldi, via Marconi e piazza Vittorio Emanuele II.