Festa dei Lavoratori, Angarano: “Vicinanza a chi il lavoro lo ha perso in questo anno durissimo”

“Con il segretario di Cgil Bat Biagio D’Alberto e Vincenzo Posa per la Uil, insieme a una ristretta rappresentanza di Autorità civili e militari, stamane abbiamo deposto una corona di alloro al monumento dedicato a Giuseppe Di Vittorio per commemorare uno dei più grandi esponenti del movimento sindacale italiano e per rivolgere simbolicamente il nostro pensiero, la nostra vicinanza a chi il lavoro lo ha perso in questo anno durissimo, ai commercianti e agli imprenditori che stanno sopportando enormi difficoltà insieme alle proprie famiglie pur di tenere viva la propria attività e a coloro che, pur facendo pesanti sacrifici, l’attività l’hanno dovuta chiudere. A chi è in cassa integrazione, a chi ha un contratto precario ed è preoccupato per il mantenimento del proprio posto di lavoro e il sostentamento della propria famiglia. A chi fatica ad arrivare alla fine del mese. Ai giovani che non per scelta ma per necessità sono costretti ad emigrare e a stare lontani dai propri cari per avere un posto di lavoro, ai ragazzi che hanno conseguito un titolo di studio e faticano ad entrare nel mondo del lavoro. Queste le parole del sindaco Angelantonio Angarano al termine della mattinata nel girono del 1° maggio, Festa dei Lavoratori.

“Il Recovery Plan sarà vitale rimettere in moto l’economia, rivitalizzare le imprese e rilanciare l’occupazione. Ne abbiamo assoluto bisogno. Buon 1° maggio di resilienza e infinitamente grazie a chi anche oggi è al lavoro – conclude Angarano – come ormai da oltre un anno, contro il virus, agli angeli impegnati nelle corsie degli ospedali, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile e i tanti volontari in prima linea”.