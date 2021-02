Fase 2 campagna vaccinale in Puglia, al via somministrazione agli ultra ottantenni

I 280mila over 80 residenti in Puglia potranno cominciare a prenotare da lunedì 8 febbraio la somministrazione del vaccino anti-Covid riservata, per l’appunto, agli ultraottantenni.

A confermarlo è l’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco: “Questa settimana avremo a disposizione le prime 4mila 300 dosi di Moderna e altre 32mila dosi di Pfizer. Contiamo di vaccinare gli odontoiatri e i medici liberi professionisti con il primo e con l’altro di concludere i richiami su operatori e ospiti delle residenze sanitarie e sociosanitarie”.

Esclusi, dunque, imprevisti tecnico-organizzativi, partirà quindi la Fase 2 della campagna vaccinale in Terra di Puglia terminato l’arco temporale che ha visto la somministrazione delle dosi Pfizer agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa.

Gli over 80 che non potranno uscire di casa riceveranno il vaccino a direttamente a casa. “Occorreranno all’incirca due mesi per il primo giro di somministrazioni del siero“, sostengono dalla cabina di regia regionale.