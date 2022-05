Famiglia Dell’Olio dona scultura a comunità in memoria di Irene e Antonella

La nuova rotatoria presente che congiunge via Sant’Andrea e via Carrara Reddito oggi ha una veste più bella ed un messaggio che significa un inno alla vita. Una testimonianza tangibile di quanto detto è rappresentata dall’istallazione presente all’interno della rotatoria voluta dalla famiglia Dell’Olio per ricordare le sorelle Irene e Antonella. La scultura, realizzata dal maestro Giovanni Ventura recita le seguenti parole, “In memoria di Irene e Antonella. Il loro amore per la vita infonda forza e coraggio a tutte le donne in rosa”.

Un inno alla vita che ha trovato anche il commento del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, “Irene e Antonella vivono in noi e nella nostra Comunità. Il loro sconfinato amore per la vita, il sorriso più forte delle difficoltà resteranno sempre nei nostri cuori, così come l’energia profusa a sostegno delle donne che lottano contro il tumore”.

“Un impegno che la famiglia Dell’Olio oggi continua a portare avanti con straordinaria sensibilità, umanità e forza d’animo, trasformando ancora una volta il dolore per la perdita in amore per il prossimo e in messaggi positivi di speranza, come testimonia questa scultura installata alla nuova rotatoria realizzata a Sant’Andrea”. Siamo immensamente grati alla famiglia Dell’Olio per la condivisione di questi nobili sentimenti che ci uniscono profondamente, con grande affetto – conclude il Primo cittadini – nel commosso ricordo di Irene e Antonella e nel ricordarci che la Vita è bella… e che dobbiamo volerci bene”.