Entrano nel vivo le celebrazioni per la festa di San Pietro / PROGRAMMA

Entrano nel vivo oggi martedì 28 giugno le celebrazioni della festa in onore di San Pietro dell’omonima parrocchia biscegliese.

La data del 28 giugno, infatti, rappresenta la vigilia della solennità ufficiale, verso cui la comunità si dirigerà con la santa messa in programma alle ore 19, celebrazione che sarà presieduta da Monsignor Giovanni Ricchiuti.

Mercoledì 29 giugno, invece, la festività ufficiale verrà inaugurata con la messa delle ore 10; alle 18 la festa si sposterà per le vie del quartiere di San Pietro, con il giro della banda “Biagio Abbate“. Alle 19 è prevista la solenne messa, mentre dalle 20 prenderà il via la processione che percorrerà via Cavour, via Tasso, via Galilei, via della

Riforma, via dell’Età moderna, via Pascoli, via Leopardi, via Cavour, via Baracca, via Grande, via Canonico Uva, via Cavour, via degli Ortofrutticoli, via Cavour, via Di Vittorio, via Devillagomez, via Dell’Umanesimo e via Amando Vescovo.

A seguire sono previsti i festeggiamenti grazie allo spettacolo di musica a cura di “Style Music“, nonchè la sagra del “Panino di San Pietro“.

La chiusura delle celebrazioni è in programma giovedì 30 giugno con la santa messa di ringraziamento presieduta da Monsignor Giovanni Di Benedetto, alle ore 19, al termine della quale farà seguito la seduta di letture a cura di don Francesco Piazzolla “San Pietro e i suoi discorsi nel libro degli Atti degli Apostoli”.

«La festa in onore di San Pietro – si rivolge Don Gaetano Corvasce, Parroco della Parrocchia San Pietro, ai parrocchiani – sarà vissuta in modo particolare quest’anno, non solo per il ritorno della processione dopo due anni per causa della pandemia, ma anche a motivo del cinquantesimo anniversario d’istituzione della Parrocchia.

Pietro, cha da semplice pescatore fu chiamato da Gesù ad essere apostolo, è la nostra guida speciale e soprattutto in questo anno giubilare desideriamo fare la sua stessa esperienza perché incontrando la Misericordia di Dio possiamo diventare testimoni del Vangelo e della pace. Le iniziative di preghiera, carità e vita fraterna mirano a farci

crescere nella fede e nell’essere missionari. Nei giorni scorsi la comunità si è resa missionaria celebrando l’Eucaristia tra le case in varie zone del territorio parrocchiale, mentre le altre attività mirano a coinvolgere tutto il quartiere che dalla parrocchia di San Pietro prende il nome».