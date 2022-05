Elenco completo degli scrutatori sorteggiati per il referendum del 12 giugno

Questa mattina, all’ufficio elettorale del Comune di Bisceglie, alla presenza dell’Assessore Roberta Rigante e di consiglieri comunali componenti della commissione elettorale, è stato effettuato il sorteggio elettronico degli scrutatori effettivi e riservisti che saranno destinati agli uffici di sezione per i referendum popolari e per le altre consultazioni elettorali eventualmente indette per il giorno di domenica 12 giugno 2022.

Anche questa volta il sorteggio è stato effettuato tra coloro che avevano partecipato all’avviso pubblico della Civica Amministrazione e fossero disoccupati e inoccupati iscritti presso il Centro Territoriale per l’Impiego o studenti che non svolgessero alcuna attività lavorativa retribuita, entrambi a condizione che fossero regolarmente iscritti nel vigente Albo degli Scrutatori. Ciò per dare priorità a disoccupati e studenti senza lavoro, così da sostenere chi non ha un reddito fisso.

In allegato i due elenchi degli scrutatori effettivi e riservisti.