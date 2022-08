Donna aggredita a Bisceglie, oggi incontro con Assessore Rigante e Presidente Arcigay Lopopolo

Stamattina l’Assessore all’inclusione sociale Roberta Rigante e il Presidente Nazionale Arcigay e Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie Luciano Lopopolo hanno incontrato Erika Galassi, la donna che ha denunciato sui social network di essere stata aggredita e insultata in un bar nei giorni scorsi per motivi legati alla sua identità sessuale (leggi qui).

“Abbiamo espresso solidarietà e vicinanza ad Erika a nome dell’Amministrazione Comunale e di Arcigay, offrendole sostegno e supporto legale, psicologico ma innanzitutto umano”, hanno spiegato l’Assessore Rigante e il Presidente Lopopolo. “Gesti gravi come questo, che condanniamo fermamente, non rispecchiano la comunità biscegliese, come peraltro condiviso dalla stessa Erika. Ogni forma di violenza, compresa ovviamente quella di genere, non può trovare in alcun modo giustificazioni e deve essere bandita. Insieme dobbiamo continuare a diffondere la cultura del rispetto, della parità di genere e della conoscenza che favorisce l’abbattimento degli stereotipi e il superamento delle paure”.