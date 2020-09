Direttore Gran Shopping Mongolfiera: “Struttura sana e sicura. Nessun caso di positività”

“Nei negozi del centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta non è stato registrato alcun caso di positività al Covid19. Il caso riferito al dipendente dell’Ipercoop non ha avuto alcuna conseguenza sul centro commerciale ed è stato ben gestito dalla Coop, che ha messo in atto tutte le misure di sicurezza previsti da un protocollo interno che peraltro è molto rigido. Lo stesso, a scopo cautelativo, è stato fatto dal centro commerciale”.

Questo è quanto specificato dal direttore del Gran Shopping Mongolfiera, Domenico Mele, riguardo al caso del dipendente dell’Ipercoop risultato positivo al Covid-19.

La direzione del centro commerciale molfettese, a scopo cautelativo, ha da subito disposto la sanificazione straordinaria dell’intera struttura, garantendo massima sicurezza e salubrità.

“Sin dall’apertura”, tiene a precisare il direttore Mele, “abbiamo messo in atto tutte le procedure previste dai protocolli nazionali e regionali. La salute di tutti coloro che lavorano nel centro commerciale e di tutti i nostri visitatori è una nostra priorità e continueremo a fare in modo che la presenza all’interno del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta avvenga, per tutti, nella massima sicurezza”.