De Toma: “Ripalta, Pantano e Lama Santa Croce in Parco Alta Murgia, portare avanti questa causa”

“Nel febbraio del 2021 ho lanciato una petizione che aveva l’obiettivo di includere Ripalta, Pantano e Lama Santa Croce all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”. Comincia con queste parole la nota di Alberto De Toma di Bisceglie Illuminata.

“Unico Ente che può concretamente salvaguardare e tutelare questi territori – continua – estremamente importanti dal punto di vista culturale e naturale per Bisceglie, la Puglia e tutta l’Italia. Nelle scorse settimane sono stato anche convocato in Commissione Europea per poterne discutere, ma questo non basta”.

“Pertanto – conclude con un appello De Toma – chiedo a tutti i consiglieri comunali e a tutti consiglieri regionali di riferimento, di portare avanti questa causa che a sta a cuore a migliaia di cittadini”.