Da oggi via l’obbligo di mascherina all’aperto: ecco quando sarà ancora necessario indossarla

Continua a scendere il dato dell’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 in Italia, che si attesta a 11 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 17 della scorsa settimana (in Puglia è a 10.9). Mentre l’indice è Rt rimane stabile a 0,69. È quanto emerge dal report della Cabina di regia relativo alla settimana 14-20 giugno.

Tutte le Regioni sono classificate a rischio basso secondo il DM del 30 Aprile 2020 tranne il Molise, a rischio moderato. Tutte le Regioni hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. Nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica: in Puglia solo il 5% dei posti in area medica è occupato da pazienti Covid e solo il 2.9% delle terapie intensive.

Da lunedì 28 giugno tutta Italia sarà in zona bianca. Da oggi decade anche l’obbligo di utilizzare la mascherina quando si è all’aria aperta, a patto che non ci si trovi in luoghi affollati e che si riesca a garantire il giusto distanziamento sociale. Bisognerà ancora indossare la mascherina all’interno di locali, negozi e centri commerciali. Per bar e ristoranti, come già accade tutt’ora, sarà possibile scoprire naso e bocca solo quando ci si trova seduti al tavolo. Nessuna deroga anche per musei, cinema o teatri al chiuso, dove la mascherina andrà utilizzata anche quando è possibile rispettare il distanziamento. Negli spettacoli all’aperto invece, sarà necessaria solo quando c’è il rischio di creare assembramento. La mascherina resterà obbligatoria su tutti i mezzi pubblici, compresi i viaggi in treno e in aereo.