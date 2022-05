Da oggi stazione e centro cittadino raggiungibili da tutti dal quartiere Sant’Andrea / VIDEO

Era un intervento atteso da tanti anni, ora è realtà. Da oggi persone con mobilità ridotta potranno raggiungere la stazione ferroviaria e il centro cittadino dal quartiere Sant’Andrea. È stato infatti aperto questa mattina il nuovo ingresso realizzato appositamente in via Asiago che consente l’accesso al binario 2 della stazione e, attraverso gli ascensori, di arrivare al binario 1 e in piazza Diaz.

Gli interventi, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e dal Comune di Bisceglie, hanno previsto la realizzazione del nuovo ingresso dotato di rampa comprensiva di parapetto e corrimano, l’abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi nell’area di via Asiago. All’apertura del nuovo varco, che resterà accessibile tutti i giorni dal primo treno della mattinata, all’alba, sino all’ultimo, poco prima della mezzanotte, hanno partecipato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l’Assessore all’inclusione sociale, Roberta Rigante, consiglieri comunali e i Dirigenti di RFI.

“Questo intervento nella sua semplicità ha donato alla Città di Bisceglie una grandissima opportunità: la permeabilità a 360 gradi di due zone importanti e l’accesso alle persone con disabilità, ma anche e tutti coloro che hanno necessità di servirsi degli ascensori per raggiungere i marciapiedi della stazione, prendere i treni o arrivare in centro”, ha sostenuto l’Ing. Maria Grazia De Vita, Dirigente RFI – Area Adriatica, Direzione Fabbricati Viaggiatori. “Una novità che ci ha dato una grandissima soddisfazione, un momento di gioia e di festa per tutti e anche per noi di RFI”.

“Finalmente avviene questa attesa ricucitura tra il quartiere Sant’Andrea, la stazione e il centro cittadino”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, “Si abbattono in maniera definitiva le barriere architettoniche che residuavano in stazione, negli ultimi anni oggetto di una riqualificazione radicale da parte di RFI, in sinergia con l’Amministrazione Comunale e la Regione Puglia. Lavoro che oggi ha trasformato la stazione di Bisceglie in un luogo accogliente e accessibile a tutti. Un’altra bella dimostrazione di collaborazione tra Istituzioni e di efficacia nel trovare soluzioni utili ai cittadini, tese al miglioramento sensibile della qualità della vita dei cittadini. Accanto a questo è opportuno ricordare l’intervento già realizzato sugli ascensori, le telecamere di videosorveglianza, la sala blu. Ci affidiamo al senso civico di tutti per mantenere sempre efficienti gli impianti e non vanificare il lavoro fatto sinora”.

I rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e i Dirigenti RFI, con il consigliere comunale Francesco Carelli, hanno effettuato il percorso che da via Asiago collega alla stazione ferroviaria e al centro cittadino.