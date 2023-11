Confcommercio Bari-Bat: Portoso Direttore Generale, Carriera vice presidente

Nuove nomine all’interno dello staff dirigenziale di Confcommercio Bari Bat.

Nel corso della riunione del Consiglio di Confcommercio Bari-Bat il Presidente Vito D’Ingeo, ha nominato i Vice Presidenti nelle persone di: Vito Marino Abrusci, Rossella Aquilino, Leo Carriera, Antonia Massaro e Claudio Sinisi.

Mauro Portoso è invece il nuovo Direttore Generale, a Francesco de Venuto la Delega al Credito e Leonardo Volpicella Direttore Cat.

“Sono onorato ed emozionato per la mia nomina a Direttore Generale della Confcommercio Bari-BAT – ha dichiarato Portoso dopo la nomina -. Desidero ringraziare il Presidente Vito D’Ingeo e tutti i membri dell’associazione di categoria per la fiducia che hanno riposto in me. Sono pronto a mettere tutto il mio impegno al servizio della Confcommercio e della nostra comunità. Insieme, si possono raggiungere obiettivi ambiziosi”.

Con i nuovi ingressi viene completata la squadra di Confcommercio Bari-Bat.