Conbitur, Angelo Tortora è il nuovo presidente

L’imprenditore biscegliese Angelo Tortora è il nuovo presidente di Conbitur, il Consorzio Bisceglie Turistica aderente a Confcommercio Bisceglie finalizzato a promuovere, organizzare, potenziare e riqualificare l’offerta turistico-ricettiva attraverso progetti finanziati da risorse provenienti da leggi regionali, nazionali e comunitarie. Vice presidente del Consorzio, nato quasi 20 anni fa e rianimato negli ultimi tempi grazie all’impegno di Leo Carriera, direttore di Confcommercio Bari-Bat, è stato eletto Girolamo Di Molfetta. Nei prossimi giorni i consorziati si riuniranno in assemblea per ratificare il rinnovo del Consiglio Direttivo.

“Proseguiamo nel lavoro già svolto da chi mi ha preceduto nell’ultimo anno – esordisce il presidente Tortora – ovvero il mio vice Di Molfetta che ha saputo ripartire, dopo un periodo di inattività, da quando il Consorzio è nato. Il turismo infatti nel tempo è cambiato, così come le esigenze e le aspettative dei turisti per questo proseguiremo nel creare sinergie per il rilancio del settore e per far conoscere la nostra Bisceglie anche fuori dei confini della Puglia. La mia azione e le mie proposte si caratterizzano anche da alcune novità, per esempio ho deciso di introdurre due figure secondo me strategiche e cioè quella dello specialista in marketing e del formatore. La realizzazione di un’idea imprenditoriale – continua – si costruisce e non si improvvisa dal nulla, siamo convinti della necessità di preparare i giovani alle sfide del mercato a 360 gradi non solo per creare e attrarre turisti, ma per rilanciare l’intera economia del territorio. Infatti non vogliamo parlare solo alle imprese legate al circuito delle vacanze e dei soggiorni, ma anche a tutto il mondo del wedding per esempio e a ciò che si definisce turismo esperienziale. Certo – conclude Tortora – il periodo non è sicuramente dei migliori, ma prima o poi questa pandemia passerà e dobbiamo farci trovare pronti a risollevarci e ad essere ancora più attrattori di prima”.

“Insieme al presidente ci impegneremo ancor di più – dichiara il vice presidente Di Molfetta – nello svolgimento di quel ruolo delicato e indispensabile per la crescita di Bisceglie turistica e non solo. Continueremo a confrontarci con il tessuto associazionistico di promozione culturale e turistica perché crediamo nella rete tra gli operatori, solo così non ci faremo scappare importanti occasioni per la città”.

“I migliori auguri di buon lavoro agli amici di Conbitur – chiosa Leo Carriera, direttore Confcommercio Bari-Bat – che, siamo certi, continueranno a fare bene come hanno fatto in quest’ultimo anno nonostante le tante difficoltà legate all’emergenza sanitaria, nell’ottica di creare le premesse per la pianificazione di iniziative per la categoria. Ora più che mai il settore, tra i più colpiti dalle restrizioni, ha bisogno di strategie e per questo anche con ViviBisceglie, Assolocali e l’intera famiglia di Confcommercio, stiamo mettendo in campo tutte le energie possibili per far crescere la competitività dell’imprenditoria biscegliese”.