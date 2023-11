Comune di Bisceglie: “Esito positivo analisi acque, sospese attività didattiche alla Don Bosco”

Le nuove analisi dell’acqua effettuate al plesso scolastico “San Giovanni Bosco” di via Amando Vescovo (terzo circolo didattico) dal Sian della Asl Bt hanno confermato l’esito positivo. A seguito di ciò, la Asl Bt ha chiesto al Comune di disporre la sospensione della fornitura di acqua ad usi potabili, provvedimento che il Comune aveva già adottato con sollecitudine già da sabato 11 novembre, all’esito delle prime analisi effettuate, evitando che i bimbi, al rientro in classe, avessero qualsiasi contatto con l’acqua.

Già dal pomeriggio di oggi, giovedì 16 novembre, sono in corso interventi finalizzati alla sanificazione dell’impianto idrico dell’edificio scolastico e di sostituzione della cisterna. A scopo preventivo, al fine di garantire la serenità di tutti, e per consentire lo svolgimento delle operazioni in massima sicurezza, l’edificio scolastico San Giovanni Bosco di via Amando Vescovo resterà chiuso dal 17 al 20 novembre e riaprirà dopo aver ricevuto il risultato delle nuove analisi che saranno eseguite dopo il completamento degli interventi. Seguiranno ulteriori comunicazioni e aggiornamenti per la tranquillità di tutti.

Con la stessa ordinanza sindacale, dando seguito alla richiesta della Dirigente scolastica del Terzo Circolo Didattico, esclusivamente per ragioni organizzative è stata disposta la chiusura degli altri tre plessi afferenti al Terzo Circolo: la scuola dell’infanzia in via carrara Gioia, il plesso “Angela Di Bari” in via Giuseppe Di Vittorio e il plesso “Paola Belsito” in via degli Aragonesi. Ciò perché, come precisato dalla Dirigente scolastica, la chiusura della sede centrale (dove sono ubicati gli uffici della segreteria e della dirigenza che svolgono attività di carattere gestionale e organizzativo a supporto delle attività didattiche) non consente il normale svolgimento delle attività didattiche anche nei rimanenti plessi del terzo circolo didattico.