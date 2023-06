Common Ground: incontro con il sindaco Angarano per l’ultimo appuntamento del 2023

Oggi, venerdì 9 giugno alle 19.30, al Castello di Bisceglie incontro pubblico con il sindaco appena rieletto Angelantonio Angarano. L’iniziativa è organizzata da Associazione 21 e Cercasi un fine, con il supporto di Zonaeffe.

“Nella nostra scuola di formazione alla cittadinanza attiva – spiegano da Associazione 21 – non poteva mancare l’incontro con il Sindaco. Un momento di confronto aperto per parlare delle sfide, dei progetti e delle prospettive della nostra Bisceglie. Al centro del dialogo tra cittadini e primo cittadino temi importanti come il turismo, i parchi, il rapporto con la pubblica amministrazione, la questione rifiuti, la piazza del pesce e l’area mercatale, i fondi del PNRR, i luoghi della cultura, lo sport, l’attenzione alle povertà del territorio ma anche ai giovani, ai bambini e agli anziani”.

Una serata aperta a tutti che conclude l’edizione 2023 di Common Ground, il percorso di formazione alla cittadinanza attiva che ha ospitato a Bisceglie tra gli altri il procuratore capo di Trani Renato Nitti e il sindaco di Bari Antonio Decaro.

“Common Ground – concludono da Associazione 21 – è uno spazio comune di riflessione, confronto e approfondimento sui temi della cittadinanza, della partecipazione, dell’impegno sociale, della politica intesa come cura del bene comune e arte di costruire il futuro. Chiudiamo questo ciclo di incontri con il sindaco Angarano, in una serata all’insegna del confronto, del dialogo e dell’attenzione alla città”.