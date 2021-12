Comitato Progetto Uomo, conclusa seconda edizione premio “Una famiglia per la vita” / FOTO

Domenica 12 dicembre si è conclusa la seconda edizione del Premio “Una famiglia per la vita”, offerto dal Comitato Progetto Uomo alle famiglie biscegliesi con almeno 3 figli a carico. Hanno partecipato alla manifestazione 28 famiglie residenti nelle diverse zone della città.

“La serata è stata un momento d’incontro tra le famiglie e l’Associazione, una occasione di relazione che si va lentamente intensificando e trasformando in amicizia, secondo lo stile del Comitato Progetto Uomo”, spiega il rappresentate legale dell’associazione Mimmo Quatela. “Il nostro ringraziamento va alle aziende che hanno prestato la loro collaborazione: Biomar, Panificio Carlino, Salumeria Simone e agli organi d’informazione che hanno dato voce alla nostra iniziativa. Un particolare grazie al sempre disponibile don Pasquale Bovio, parroco di Santa Caterina, per l’ospitalità offertaci”.

“La necessità di una sede adeguata, dove poter realizzare le nostre iniziative sociali per le famiglie numerose e quelle per le madri con neonati, si rende sempre più necessaria ed urgente”, si legge nel comunicato stampa. “Ci auguriamo che la nostra speranza di un intervento da parte dell’Amministrazione comunale di Bisceglie non venga delusa“.