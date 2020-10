Come si stanno organizzando le palestre per scongiurare la chiusura? Ecco l’iniziativa social

Palestre e piscine di tutta Italia sotto la lente di ingrandimento del governo in questa settimana come affermato dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte annunciando il nuovo dpcm.

Molti quotidiani nazionali, siti web, giornali on line e associazioni sportive, a tal proposito, hanno lanciato un’iniziativa social per dar modo alle palestre e alle piscine del Belpaese di mostrare il pieno rispetto delle norme anti contagio.

Molte palestre hanno già cominciato a pubblicare on line i video palesando come si sono attrezzate per scongiurare i rischi, taggando il Ministro delle politiche sportive Vincenzo Spadafora e il premier Giuseppe Conte.

Le palestre biscegliesi possono seguire l’esempio di molte strutture analoghe del panorama nazionale per mostrare come si sono organizzate per scongiurare la chiusura da lunedì 26 ottobre.

E’ possibile mandare i video della vostra palestra al 3462650177 o sulle storie di Instagram taggando @spadaforavincenzo, @giuseppeconte_ufficiale e @bisceglie24.