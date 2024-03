Cimitero Comunale chiuso due giorni per interventi di manutenzione straordinaria

Consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria del verde e contenimento delle erbe infestanti. Per questo il Cimitero Comunale sarà chiuso temporaneamente nei giorni 11 e 12 marzo 2024.

Le operazioni di diserbo sono necessarie per garantire l’igiene, l’ordine e il decoro del camposanto. La chiusura temporanea è indispensabile per garantire lo svolgimento degli interventi in sicurezza e per rispettare le prescrizioni tecniche dei prodotti fitosanitari utilizzati in ottemperanza alle normative vigenti.

Durante i giorni di chiusura, in caso di necessità, sarà consentito l’utilizzo della camera mortuaria. Il Comune ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione, assicurando che le attività di manutenzione sono finalizzate a mantenere il Cimitero in condizioni ottimali per tutti i visitatori.

L’esecuzione degli interventi potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.