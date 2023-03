Centri per l’impiego Bat: le imprese cercano quasi 700 persone da assumere / DETTAGLI

I settori “Turismo e ristorazione” e “Commercio, vendita e artigianato” sono quelli che concentrano il maggior numero di offerte di lavoro nell’ultima edizione del report elaborato dai Centri per l’impiego della Bat.

L’analisi delle rilevazioni evidenzia il consolidamento del processo di Incontro Domanda Offerta di lavoro (IDO) svolto, con 236 annunci aperti e un incremento pari al 14,56% nel periodo dal 23 febbraio al 14 marzo. In crescita costante anche il numero di risorse ricercate dalle imprese della Sesta provincia, giunte al numero di 688.

Il servizio di analisi e selezione delle candidature pervenute continua a dimostrare la sua efficacia: quasi un annuncio su quattro trova infatti candidati con i giusti requisiti. La media dei profili pervenuti si rivela coerente con quanto richiesto dalle aziende, con cinque candidature e mezzo inviate per ogni posizione aperta.

Le proposte di lavoro dei Centri per l’impiego garantiscono possibilità di occupazione e formazione per ogni tipologia di utente. Per facilitare la libera circolazione dei lavoratori in Europa, il report presenta una sezione speciale dedicata alle offerte di lavoro EURES, la rete di cooperazione europea dei servizi per il lavoro.

Al vertice, in crescita, “Commercio, vendita, artigianato” con 237 persone ricercate.

Segue “Turismo, intrattenimento e ristorazione” con 170 risorse richieste.

In aumento “Costruzioni, impianti, immobiliare” (86), “Tessile, abbigliamento e calzaturiero” (61), “Amministrativo, Ict e servizi digitali” (59), Sanità, servizi alla persona e pulizia” (17), “Agricoltura e agroalimentare” (4).

In calo “Industria, trasporti, metalmeccanico” (54).

Nel report, raggiungibile al seguente link https://issuu.com/arpal-centrimpiegobat/docs/_15_marzo_23_offerte_bat_29.7_21_cm_, sono specificati i requisiti specifici degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l’indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento.

Per candidarsi alle offerte, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”. Per promuovere le notizie sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i Centri per l’impiego della Bat hanno creato il canale Telegram “Offerte lavoro BAT – LavoroXTE”, a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat , in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.