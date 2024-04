Centri Impiego Bat: 135 posizioni aperte, oltre 300 colloqui durante “Top Days”

Nell’ultima edizione del report dei Centri per l’impiego della BAT (13 marzo – 9 aprile 2024), si evidenziano 135 posizioni aperte nelle imprese del territorio. Si conferma stabile il numero degli incroci effettuati nell’ultimo mese: un annuncio su cinque trova candidati in linea con le richieste effettuate dalle imprese.

Nell’infografica elaborata ed allegata al comunicato sono riepilogati in sintesi gli annunci delle imprese del territorio della BAT proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per categorie:

Commercio, vendita, artigianato: 21 risorse;

Costruzioni, impianti, immobiliare: 15 risorse;

Industria, metalmeccanico: 7 risorse;

PA, amministrativo, servizi: 16 risorse;

Intrattenimento, turismo e ristorazione: 64 risorse;

Logistica, magazzini, trasporti: 2 risorse;

Servizi educativi, servizi alla persona e pulizia: 3 risorse;

ICT, servizi digitali, comunicazione: 5 risorse;

Servizi sanitari: 2 risorse;

Nel report – sfogliabile a questo link https://www.calameo.com/read/007407171207cd5059a51 – sono indicati i requisiti specifici degli annunci con titolo, descrizione dell’offerta, indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego della BAT, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Nel report delle offerte di lavoro è presente un inserto speciale dedicato ad EURES, la rete di cooperazione europea dei servizi (pubblici) per l’impiego, istituita dall’UE, a sostegno della libera circolazione dei lavoratori. Le offerte di lavoro Eures sono consultabili a questo link https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=it ed è possibile filtrare per nazione, settore e professione.

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte di lavoro attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito Bat, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15.00 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it).Ѐ possibile essere aggiornati sulle opportunità di lavoro e formazione anche seguendo la pagina Facebook “Centri per l’impiego Bat” a questo link: https://bit.ly/43dzd8r.