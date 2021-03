Caso di occupazione di un alloggio, inchiesta del programma “Fuori dal coro” a Bisceglie

Un caso di occupazione di un alloggio di edilizia popolare ha portato la città di Bisceglie sotto i riflettori di “Fuori dal coro”, trasmissione condotta dal giornalista Mario Giordano andata in onda su Rete4 nella serata di ieri, 16 marzo.

Nel corso della puntata Giordano ha raccontato la storia di una anziana donna biscegliese residente in un alloggio popolare in zona porto da 17 anni che, secondo la ricostruzione andata in onda, avrebbe raggiunto sua figlia a Milano nel mese di dicembre, lasciando la sua abitazione vuota per lungo tempo essendosi ammalata di covid e non potendo fare ritorno in breve tempo in Puglia. Proprio in quel periodo si sarebbe verificata l’occupazione dell’appartamento da parte di un’altra famiglia. Una troupe di “Fuori dal coro” si è recata a Bisceglie lo scorso 13 marzo, su segnalazione della figlia, ospite in studio, dell’anziana donna. I tentativi di parlare con i membri della famiglia non hanno riscosso successo, anzi l’inviato è stato oggetto di una reazione verbale e fisica nel tentativo di allontanarlo dall’abitazione stessa. L’intervento della Polizia Locale ha evitato che la situazione degenerasse, consentendo alla troupe di potersi allontanare dalla zona dove sono collocati gli alloggi popolari.

Una seconda inviata del programma, collegata all’esterno di Palazzo San Domenico, ha detto di aver avuto un colloquio con il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, in merito alla vicenda raccontata dal programma di Rete4 e che lo stesso primo cittadino ha dichiarato che ci sono degli accertamenti in corso sulla vicenda. Il conduttore della trasmissione, inoltre, ha spiegato in diretta che il collegamento nei pressi dell’abitazione è stato evitato su indicazione delle Forze dell’ordine.

