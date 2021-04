Campagna vaccinale in Puglia, Protezione civile avvia reclutamento volontari / ADESIONI

La Protezione civile della Regione Puglia ha dato il via alla campagna per il reclutamento di medici, infermieri, assistenti sanitari e altro personale, disponibili a scendere in campo attivamente e in maniera volontaria allo svolgimento delle operazioni per il piano vaccinale anti-Covid.

Gli aderenti presteranno servizio su tutto il territorio regionale. La finalità è quella di aumentare il personale addetto alle vaccinazioni e, di conseguenza, la capacità di somministrare vaccini.

Sarà garantita la copertura assicurativa. Per aderire alla campagna di reclutamento volontari occorre compilare il modulo sul sito della Protezione civile Puglia.