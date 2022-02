Campagna vaccinale anti-Covid procede a ritmi elevati in Puglia

La campagna vaccinale anti-Covid continua ad esprimere un livello di somministrazioni elevato in Puglia: quasi 8mila dosi ieri, circa 58mila negli ultimi sette giorni. Nel complesso sono stati erogati 2 milioni e 908.587 vaccini, di cui 1 milione 114.396 prime dosi, 1 milione e 47.878 seconde e 746.313 terze dosi.

Risultati confortanti arrivano proprio dal capitolo dei richiami, da eseguire almeno a quattro mesi di distanza dal completamento del ciclo. L’85% dei residenti over 12 ha ricevuto la dose “booster”, con una fortissima adesione degli over 50, coperti al 93%. La percentuale più alta in assoluto, il 96%, è stata raggiunta dagli ultraottantenni, seguiti dalla fascia 70-79 (94%), dai 60-69enni (94%) e dal target 50-59 anni (90%).

Si conferma particolarmente sostenuta anche l’adesione della fascia pediatrica. Più di 41mila bambine e bambini di Bari e provincia tra 5 e 11 anni, pari al 54% del totale, hanno fatto la prima dose e il 32% è già protetto con doppia dose, rispettivamente 21 e 16 punti oltre la copertura registrata a livello nazionale. Percentuali ancora più elevate nella città di Bari, che fa segnare un’adesione record: 56% per la prima dose e il 34% per il ciclo completo.