Cambiano gli orari di apertura dell’infopoint di Green Link

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini biscegliesi sono state apportate variazioni agli orari di apertura dell’Infopoint di Green Link in via Vittorio Veneto 69.

Il nuovo calendario delle aperture prevede, infatti, che i cittadini potranno essere accolti ogni:

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 7.30 alle 13.30

Il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

Per avere sempre un filo diretto con i cittadini è disposizione l’App gratuita Green Link scaricabile dai vari app-store che chiarirà ogni dubbio dell’utente. Così come è sempre a disposizione il numero verde 800 032 488 per qualunque comunicazione con l’azienda. Naturalmente gli utenti avranno a disposizione anche i siti internet di Tecknoservice e Green Link per tutte le informazioni necessarie.