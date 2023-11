Calici nel Borgo Antico e Avis Bisceglie: si rinnova la collaborazione per un brindisi solidale

Si rinnova la collaborazione tra l’Avis di Bisceglie e l’Associazione Borgo Antico in vista dell’appuntamento con Calici nel Borgo Antico 2023, in programma il 3, 4 e 5 novembre nel centro storico di Bisceglie.

Chi si recherà presso il centro trasfusionale nelle mattine di venerdì 3 e sabato 4 novembre per donare il proprio sangue, riceverà un calice e i coupon degustazione per partecipare gratuitamente alla kermesse enogastronomica in una delle due serate dell’evento.

Per donare, è necessario prenotarsi al numero 3460527760, chiamando o inviando un messaggio Whatsapp.

Ancora una volta solidarietà e cultura si uniscono per promuovere il bene comune e le finalità di promozione territoriale di Calici nel Borgo Antico tornano a sposarsi con l’impegno quotidiano dell’Avis Bisceglie, da sempre impegnata nel raggiungere chi ha urgente bisogno di sangue e plasma.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.