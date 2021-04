“Brezza tra gli ulivi” cerca pizzaioli, baristi, camerieri, receptionist, bagnini / COME CANDIDARSI

PUBBLIREDAZIONALE – Con l’avvicinarsi sia delle riaperture sia della stagione estiva, la masseria didattica e agriturismo “Brezza tra gli ulivi”, in via Matteo Renato Imbriani n. 441 a Bisceglie, cerca personale da collocare in vari comparti operativi della struttura.

Nello specifico lo staff cerca camerieri/e e baristi/e, un/una receptionist (conoscenza minima di due lingue straniere) e un/una bagnino/a – addetto/a piscina che supervisioni le attività di accoglienza clienti e di assegnazione lettini e postazioni nell’area relax. Si cercano anche un pizzaiolo e un responsabile di sala.

Quanti/e fossero interessati/e alle mansioni sopra indicate possono inviare il personale curriculum vitae all’indirizzo info@brezzatragliulivi.it entro le ore 14:00 del 30 aprile 2021 specificando nell’oggetto della mail per quale dei profili ci si candida.

I responsabili contatteranno esclusivamente i candidati ritenuti rispondenti alle necessità operative della struttura.