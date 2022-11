Bisceglie, sedute operatorie in più dedicate alla ortopedia di elezione

Potenziare l’attività chirurgica programmata della ortopedia su tutto il territorio aziendale, intervenire sulle liste di attesa per andare incontro alle esigenze della popolazione, distribuire in maniera uniforme e mirata alla massima efficienza gli interventi chirurgici ortopedici. Con questi obiettivi all’ospedale di Bisceglie sono state attivate, già da questa settimana, tre sedute chirurgiche in più interamente dedicate alla attività ortopedica in elezione.

“Siamo in grado di garantire in questo modo dai 25 ai 30 interventi in più al mese a seconda del livello di complessità – dice Pierangela Nardella, Direttrice Sanitaria del presidio ospedaliero – abbiamo naturalmente attivato anche otto posti letto in più di supporto per l’attività chirurgica”. “Abbiamo potenziato il servizio di chirurgia di urgenza e di elezione in tutti gli ospedali della Bat – aggiunge Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario Asl Bt – il potenziamento delle attività di chirurgia ortopedica su Bisceglie risponde alla esigenza di lavorare in maniera mirata sull’abbattimento delle liste di attesa. In sala operatoria si alterneranno le equipe chirurgiche di Bisceglie e di Andria”.