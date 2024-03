Bisceglie, proseguono i lavori di manutenzione del manto stradale / DETTAGLI

Proseguono i lavori di manutenzione del manto stradale in Città a seguito degli scavi effettuati per il potenziamento di reti e infrastrutture.

Da lunedì 4 marzo, progressivamente, sarà la volta di via Bellini, via Fragata (dall’incrocio con via Bellini a quello con via Cosmai), via Pio X e via Cosmai. Successivamente, gli interventi si estenderanno a via Ricasoli, via degli Artigiani, viale Calace (dall’incrocio con via degli artigiani a quello con corso Umberto), via Seminario e via Martiri di via Fani. Nei giorni successivi, gli operatori saranno impegnati in via Luigi Papagni, dall’incrocio con via Ariosto a quello con via Veneto.

Come nelle precedenti operazioni, saranno attuati temporanei divieti di transito e sosta, ove necessario, in base alle specifiche esigenze strutturali delle vie interessate.

“Questi interventi, che si sommano alle recenti e costanti attività di manutenzione e potenziamento delle reti, rappresentano un ulteriore passo verso il miglioramento della sicurezza e la fruibilità delle strade di Bisceglie”, ha spiegato l’Assessore alle Manutenzioni, Angela Monterisi. “Nei giorni successivi, completeremo gli interventi con il rifacimento della segnaletica orizzontale in tutte le strade interessate dai lavori, che mirano a garantire una migliore qualità della pavimentazione stradale. Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione. Ci impegniamo a concludere gli interventi nel minor tempo possibile per minimizzare l’impatto sulla viabilità locale. La sicurezza e il benessere dei cittadini sono al centro delle nostre priorità”.

L’andamento dei lavori potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche.