Bisceglie, lavori per rifunzionalizzazione degli immobili comunali di via Prof. Terlizzi

Sono in fase avanzata i lavori che stanno interessando gli immobili comunali situati in via Prof. Mauro Terlizzi. Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e l’Assessore ai lavori pubblici e all’inclusione sociale, Roberta Rigante, hanno effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici dell’Arca Puglia, per seguire l’andamento delle opere in corso. L’intervento è reso possibile grazie a un finanziamento PNRR di 840.000 euro per la rifunzionalizzazione di tutte le palazzine adibite ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il progetto, parte di un più ampio impegno verso la valorizzazione del patrimonio edilizio cittadino, comprende diverse fasi chiave per migliorare la funzionalità e l’efficienza energetica delle strutture esistenti.

È in corso la sostituzione delle scale in muratura con moderne scale in acciaio, migliorando l’accessibilità e la sicurezza tra le due palazzine. Sarà posato materiale isolante al fine di aumentare l’efficienza energetica degli immobili, riducendo il consumo di energia e migliorando il comfort abitativo. Si procederà al ripristino dell’intonaco esterno delle strutture, contribuendo all’aspetto estetico e alla durabilità nel tempo. Verrà realizzata un’intercapedine tra il muro e il terrapieno per gli appartamenti al di sotto del livello della strada, migliorando l’isolamento e la protezione dalle infiltrazioni.

“Questi interventi ci consentono di fare un importante passo avanti nella strategia del Comune di Bisceglie per migliorare lo stato degli immobili comunali e, di conseguenza, le condizioni abitative di famiglie in difficoltà”, hanno sottolineato il Sindaco Angarano e l’Assessore Rigante. “Questo rientra in un impegno ancora più vasto e significativo per garantire il diritto alla casa e condizioni dignitose ai concittadini che versano in condizioni di disagio economico e sociale. In questo senso, per esempio, sono in costruzione nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale. Anche su questo versante la nostra attenzione è sempre alta”.