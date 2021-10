Bisceglie e pugliautentica.it, incontro su promozione turistica, culturale ed enogastronomica

Oggi, 29 ottobre alle 19 a Palazzo Tupputi di Bisceglie si terrà l’incontro “Bisceglie e la rete di Pugliautentica.it per la promozione turistica, culturale ed enogastronomica” organizzato da Puglia Autentica con il patrocinio del Comune di Bisceglie. Interverranno Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie; Gianni Naglieri, Assessore al Turismo della Città di Bisceglie; Gaetano Armenio coordinatore di Pugliautentica.it.

Dagli eventi pasquali alle feste patronali, dai cammini alle eccellenze enogastronomiche, un patrimonio culturale intangibile, che rientra a pieno titolo fra i beni immateriali (I.C.H.N. Intangible Cultural Heritage Network – www.ichnet.net) “perchè trasmesso di generazione in generazione, costantemente ricreato dalle comunità locali e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, fornendo un senso di identità e continuità alla propria storia”.

Racconti emozionali dove la comunità racconta la propria storia, la propria cultura, la propria identità, capace di raccontarsi per poi a sua volta farsi raccontare, per diventare parte integrante e strategica di un percorso di promozione e conoscenza della nostra “pugliesità”.

Itinerari raccolti all’interno di una guida pocket “Pugliautentica, i percorsi emozionali” (editrice l’immagine) che valorizzano e che rendono affascinante un territorio ancora poco esplorato e non pienamente valorizzato nelle sue potenzialità culturali, territorio in cui la fruizione dei beni monumentali, artistici, naturalistici e gastronomici, favoriscono lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici.

Pugliautentica.it è un progetto di promozione e commercializzazione: una rete fra Comuni (Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Pietramontecorvino, Bisceglie, Molfetta, Bitonto, Capurso, Sammichele di Bari, Castellana Grotte, Francavilla Fontana, Galatina, Gallipoli e Taranto) e aziende agroalimentari, associazioni turistiche e culturali per un percorso condiviso di valorizzazione e promozione del patrimonio di beni immateriali della Puglia con l’obiettivo di rafforzarne la consapevolezza e la conoscenza nella comunità locale con un intreccio di conoscenze e di saperi.Inoltre un panel significativo dei prodotti agroalimentari tipici della gastronomia pugliese per una attività di e-commerce sul portale web www.pugliautentica.it per offrire la possibilità ai viaggiatori che stanno per arrivare in Puglia o hanno già visitato la nostra regione, di gustare direttamente a casa loro le prelibatezze della enogastronomia pugliese.

L’evento è a ingresso libero con obbligo di green pass.