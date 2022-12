“Bisceglie e la magia del Natale” nel weekend festa itinerante nel centro cittadino

Feste in Piazza Vittorio Emanuele II, nelle vie del centro cittadino, in Piazza Philipp Hackert e in tutta la zona 167, con Elfi, Babbo Natale, Rudolph, Olaf, gli Schiaccianoci e giocolieri a Led, danze, canti, parate natalizie e tante sorprese. Tutto questo è la manifestazione “Bisceglie e la magia del Natale” che si tiene oggi e domani a Bisceglie.

Si parte oggi, sabato 17 dicembre, alle ore 16 a Villa Giulia con un’edizione speciale dello spettacolo itinerante in esclusiva per i 30 minori del centro. A seguire, alle ore 17.30, tutti in parata sino a Piazza Vittorio Emanuele II dove l’evento tutto magico si protrarrà fino alle 21.30 con tantissima animazione. Domani, domenica 18 dicembre, la colorata e festosa kermesse al mattino si sposta in Piazza Philipp Hackert e tutta la zona 167 dalle ore 10 alle ore 13. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, partendo da Palazzo Tupputi la carovana composta da circa 50 personaggi a tema natalizio percorrerà le strade del centro storico per raggiungere il Palazzuolo, dove si andrà avanti fino alle 21.30 per poi chiudere lo spettacolo di fiabesca atmosfera natalizia ai piedi dell’albero di Natale.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Trani Tradizioni e rientra nel cartellone di eventi natalizi allestito dal Comune di Bisceglie in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, AssoLocali Bisceglie- ViviBisceglie, Mercatincittà, BisceglieViva, Distretto Urbano del Commercio, Teatro Pubblico Pugliese, Associazione Borgo Antico e Politeama Italia, coinvolgendo tante associazioni, compagnie e realtà del territorio.