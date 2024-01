Bisceglie, al via lavori di manutenzione a marciapiedi di via Bovio / DETTAGLI

Con ordinanza numero 12 del 23 gennaio il Comune di Bisceglie comunica che a partire da oggi, 24 gennaio, sono previsti lavori di manutenzione ordinaria da eseguire ai marciapiedi comunali di via Giovanni Bovio.

Dalle ore 6.00 fino al termine lavori è previsto: “Divieto di fermata e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi necessari ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria dei marciapiedi in via G. Bovio, dal n.153 al n.187 su ambo i lati nel tratto compreso dall’incrocio con via G. Bovio/Prof. M. Terlizzi fino all’intersezione con via G. Bovio/M. D’Azeglio”.

“Si dà atto – prosegue l’ordinanza – che sarà attuato un senso unico di marcia alternato con l’ausilio di operai della ditta esecutrice dei lavori, i quali dovranno indossare appositi indumenti, per essere ben visibili in qualità di ‘movieri’; Si dovrà garantire, nell’area interessata dalle operazioni di manutenzione, l’accesso pedonale e veicolare alle proprietà private, il transito dei pedoni sarà consentito sul lato opposto interessato dai lavori di manutenzione”.

“Tali limitazioni alla sosta veicolare saranno vigenti con apposizione della segnaletica stradale di preavviso di divieto della sosta veicolare, man mano che i lavori di manutenzione stradale avanzeranno, durante le fasi lavorative nel tratto su indicato, con apposizione della cartellonistica stradale idonea a cura dell’impresa esecutrice delle opere, al fine di delimitare il tratto di strada interessato ai lavori il quale sarà temporaneamente interdetto alla sosta veicolare; La Ditta esecutrice dei lavori dovrà apporre sul tratto di strada interessato ai lavori di manutenzione, la relativa segnaletica stradale che disciplina i depositi, le opere e cantieri sulla sede stradale, (Art. 21 del D.L.vo n. 285/92) adottando tutti gli accorgimenti necessari – specifica l’ordinanza – per la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale e veicolare, mantenendoli in perfetta efficienza, fino alla fine dei lavori, tale segnaletica stradale verticale a base mobile prevista dalla normativa vigente, a cura e spese del richiedente, dovrà essere apposta almeno 48 ore prima nelle strade oggetto di tali lavori”.