Biciliæ presenta “Liberi di… pedalare”, ciclopasseggiata alla scoperta dell’agro biscegliese

Per la giornata di domani, 25 aprile, l’associazione Biciliæ ha organizzato l’iniziativa “Liberi di… pedalare”, un tour nelle campagne biscegliesi alla scoperta di luoghi poco conosciuti presenti nell’agro della città: si tratterà, in particolare, di una “ciclopasseggiata primaverile” nei pressi delle Grotte del Finestrino e delle Due Crocette. Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 in Piazza Diaz a Bisceglie; l’escursione in bicicletta partirà alle ore 9.15, con rientro previsto alle ore 13.00.

Il percorso, di circa 18 km, sarà di media difficoltà, su asfalto e sterrato. Si consiglia di portare con sé acqua, berretto, protezione solare, k-way e casco personale.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti e gratuita per i soci Biciliæ; l’assicurazione è obbligatoria invece per i non soci, al costo di 3€. Sarà comunque possibile tesserarsi anche alla partenza: si raccomanda quindi puntualità per permettere le operazioni di iscrizione.

Si ricorda infine l’uso della mascherina nei momenti prima della partenza e all’arrivo, qualora non sia possibile mantenere il distanziamento, e il controllo, in anticipo, delle proprie biciclette, affinché siano in buone condizioni per la ciclopasseggiata, con cambio e freni efficienti.

Per informazioni e tesseramenti: 3282092538 / 3409165484.