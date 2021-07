“Bici Rosso Cuore”, biciclettata per le via della città

Una biciclettata per le strade della città. È “Bici Rosso Cuore” l’iniziativa presa da Biciliae con Avis Bisceglie e Cicloamatori Avis ed il patrocinio del Comune di Bisceglie per giovedì 29 luglio.

Il ritrovo è previsto per le ore 20 in piazza Vittorio Emanuele (palazzuolo) con partenza per le ore 20.30. Il percorso prevede un giro sulla litoranea terminando ed altre zone della città terminado poi, per le ore 23 circa, al parco Caduti di Nassiriya con alcune soprese in serbo previste dagli organizzatori. Il percorso è di bassa difficoltà, quindi adatto a tutti.

La partecipazione all’evento ha il costo di 2 euro a persona; iscrizione obbligatoria presso la sede Avis in via La Marmora 6, dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 20.

Si raccomanda l’uso della mascherina nei momenti che precederanno la partenza e all’arrivo qualora non sia possibile mantenere il distanziamento.