Avviati lavori per realizzazione impianto sportivo indoor in via San Martino

“Sono cominciati i lavori per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente indoor in via San Martino”. Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, sul suo profilo social. “Un’altra struttura che potremo mettere a disposizione delle associazioni locali per la pratica sportiva – dichiara – veicolo di socializzazione e crescita, prima di tutto umana e poi agonistica. “Un altro tassello del grande mosaico che sta riguardando gli impianti sportivi biscegliesi, sia con la riqualificazione di quelli esistenti, sia con la costruzione di nuovi. Lo avevamo detto – conclude Angarano – e lo stiamo facendo. Come sempre, manteniamo gli impegni.