Avis Bisceglie, Ventura:”Numeri danno conforto, vogliamo coinvolgere ancor di più i nostri associati”

Gennaio è periodo di bilanci, ma anche di pianificazioni per l’Avis Bisceglie, una della più longeve ed importati associazioni presenti sul territorio cittadino.

Momento di bilanci, quindi, che abbiamo fatto assieme al presidente Patrizia Ventura, anima avisina da oltre un decennio, “Dal punto di vista dei numeri abbiamo fatto dei progressi aumentando il numero delle donazioni con oltre 200 sacche in più rispetto all’anno precedente. Stesso discorso vale per i neo iscritti che fanno segnare un +50 se confrontato al 2021. L’anno appena concluso ha poi prodotto numerose ed importanti collaborazioni, come quelle con l’associazione Acconciatori, l’Inter Club, i Cicloamatori, ma anche la Ginnastica Ritmica Iris e la Diaz Bisceglie. Non vogliamo di certo fermarci e nell’anno appena cominciato l’intenzione è di aumentare le partnership. Per quel che concerne gli appuntamenti – continua Ventura – la festa del socio lo scorso 31 luglio è stato un appuntamento che ha riscosso grande successo (oltre 700 presenti ndr) e di questo ne siamo stati davvero felici. Tornare a vivere momenti di spensieratezza in compagnia era una esigenza che abbiamo voluto fortemente condividere con i nostri associati”.

Avis Bisceglie che fa riferimento ad una struttura associativa fatta di esperienza e passione. Con la Ventura c’è Veronica Sinigaglia nel ruolo di vice presidente, il dottor Tommaso Fontana vice presidente vicario e direttore sanitario. Organigramma che vede poi i consiglieri: Enzo Di Pinto, Domenico Valente, Mirko Salerno, Carlo Altomonte, Antonio D’Addato e Federica Sarcina, con Giulio Catalano nel ruolo di segretario e Pantaleo Preziosa quale amministratore.

“Importante, inoltre – ricorda il presidente Avis – è la presenza Mirko Salerno come consigliere regionale e Dario Galantino nel ruolo di rappresentante del collegio dei probiviri Puglia, mentre Antonio D’Addato è segretario provinciale con Mauro Zingarelli quale consigliere provinciale. Ruoli che fanno capire quanto Avis Bisceglie voglia essere protagonista attivo con un riscontro tangibile in occasione della serata dedicata alle benemerenze che ha visto presente il dottor Ennio Peres (capo dipartimento trasfusionale Bat), il subentro facente funzioni dott.ssa Marina D’Alagni, la direttrice dell’ospedale di Bisceglie Pierangela Nardella, il Sindaco Angelantonio Angarano ed Emanuele Tatò capo dipartimento dei presidi ospedalieri della ASL Bt”.

Il 2023 è cominciato con il giusto entusiasmo e la prima donazione straordinaria organizzata per domenica 15 gennaio al centro trasfusionale dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, “Non bisogna mai fermarsi con le donazioni – chiosa Patrizia Ventura – vera e propria linfa per chi vive un momento di sofferenza ed ha bisogno di un aiuto concreto. Sarà un anno di conferme, vogliamo coinvolgere ancora di più i nostri associati e lo faremo con tanti eventi, gite fuori porta ed appuntamenti che possano tornare a rinsaldare il rapporto con i donatori che abbiamo ritrovato subito dopo la pandemia”.