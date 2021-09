“Auser in Festa”: arte, musica, teatro in piazza Regina Margherita

L’Auser Bisceglie, in collaborazione con l’associazione Diversamente uguali, ha organizzato per sabato 25 settembre, dalle 17:30 in piazza Regina Margherita di Savoia, “Auser in Festa”.

Programma:

– alle 19:30 gruppo teatrale Associazione Tavole Magiche di Bari;

– alle 20:30 gruppo musicale “Disconesti” di Bisceglie;

– gazebo informativo delle attività associative;

– SPI-CGIL sarà presente con un pulmino attrezzato per informazioni sulle pensioni.

L’iniziativa si avvale patrocinio del Comune di Bisceglie.