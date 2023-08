Asl Bt: “Donare sangue prima di partire nel mese di agosto” / DOVE e QUANDO

Donare il sangue è sempre importante, è un gesto d’altruismo ancor più necessario durante la stagione estiva quando anche i donatori abituali partono per le vacanze. Ma gli ospedali non chiudono mai e le urgenze sono sempre all’ordine del giorno, il rischio è a che farne le spese siano i pazienti più deboli.

Per questo motivo l’Asl Bt, attarverso una nota, ricorda a tutti di donare il sangue prima di partire nel mese di agosto: per poter donare i criteri base da rispettare sono un buono stato di salute ed avere, alla prima donazione, una età compresa tra i 18 e 60 anni con un peso non inferiore ai 50 chili. I donatori periodici possono donare anche fino a 65 anni.

Le donazioni di sangue salvano la vita di circa 630mila persone all’anno solo in Italia, in media circa una al minuto. Le trasfusioni di sangue sono indispensabili nel trattamento di moltissime patologie. Un paziente affetto da talassemia, per fare un esempio, ha bisogno di circa 25 trasfusioni di sangue all’anno per vivere. Dalle 30 alle 40 sacche di sangue servono dopo un intervento chirurgico delicato come un trapianto di cuore. Trasfusioni servono anche per trattare la leucemia o le insufficienze renali croniche. Donare il plasma, la parte liquida del sangue, serve poi a produrre medicinali salvavita, i cosiddetti plasmaderivati come l’albumina o le immunoglobuline, utilizzati per diverse terapie, da quelle per le malattie del fegato fino ai trattamenti antitetano.

I Centri per la donazione del sangue nell’Asl Bt, nel mese di agosto, sono i seguenti:

Ospedale Bonomo Andria tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 11.30;

Ospedale Dimiccoli Barletta tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 11.30;

Ospedale Vittorio Emanuele II Bisceglie lunedì e sabato dalle ore 8 alle ore 11,30;

PTA Canosa di Puglia sabato dalle ore 8 alle ore 11;

PTA Trani tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 11.30.