Arriva a Bisceglie “Agorà Urban Food”, per assaporare cibo tra convivialità e gusto

PUBBLIREDAZIONALE – Una novità in pieno centro cittadino, un modo nuovo di socializzare e gustare specialità originali e succulenti, tipiche ma rivisitate in chiave innovativa senza stravolgere la tradizione.

Parliamo di “Agorà Urban Food”, in piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie (zona villetta Logoluso riportata a nuovo lustro da qualche mese) che, da giovedì 21 settembre, aprirà i battenti per deliziare il palato di quanti cercano la giusta unione tra convivialità e sapore.

A introdurre l’urban style in centro a Bisceglie due giovani biscegliesi: Fabio Ferrante con sua moglie Isabella Sciancalepore: “Vogliamo portare in città un nuovo modo di gustare il cibo rifacendoci all’agorà greca, un luogo aperto in cui protagonisti sono l’incontro, il confronto, serio o faceto che sia, lo stare assieme, la socialità. E nel mentre gustare delle specialità che proporremo ai nostri clienti già dalla serata inaugurale”, sottolinea Fabio.

Nella vasta gamma del menu di “Agorà Urban Food” vi sono i padellini (un mix tra la focaccia bianca e la ciabattina) con condimenti tra i più vari e succulenti, panzerotti gourmet dalle innumerevoli farciture, ben cinque tipi di spritz e la deliziosa birra B-Four. A tutto ciò va aggiunto il fascino della prima cucina a vista nel centro biscegliese.

“A tutti coloro che verranno a trovarci nella serata inaugurale riserveremo il 15% di sconto sulla consumazione totale. Un modo per ringraziare quanti, già dalla nostra prima serata, verranno a gratificarci e darci fiducia con la loro presenza – spiega Fabio –. Tengo a ringraziare innanzitutto Leo Carriera e Katia Todisco di Confcommercio Bisceglie per essere stati i primissimi a credere in questo progetto. Grazie all’Ufficio Tecnico del Comune di Bisceglie, al Dirigente della Ripartizione Tecnica e grazie al consulente Antonio Lopopolo”.

“Si tratta anche di un modo per dare nuova linfa agli spazi della villetta Logoluso in maniera moderna, corale e produttiva”, sostiene Fabio Ferrante.

Dunque appuntamento a giovedì 21 settembre dalle ore 19:00 per conoscere “Agorà Urban Food”, il nuovo modo, conviviale e “urban”, di gustare sfiziose specialità.