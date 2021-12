Apulian Awards, tra i premiati anche il biscegliese Michael Sardella

C’è anche il biscegliese Michael Sardella tra i premiati in occasione di “Apulian Awards”, premio imprenditori 2021 che si è tenuto a Bari lo scorso 30 novembre.

Apulian Awards è un evento dedicato agli imprenditori pugliesi di diverse categorie in una serata anche a scopo benefico.

Sardella è un imprenditore nel settore aurifero-argentifero con una azienda orafa artigiana di Valenza in Piemonte, la capitale mondiale dell’arte orafa. Dopo una esperienza maturata nel settore oreficeria, gioielleria, pietre preziose ed orologi di lusso, Sardella ha poi creato la Orafi Valenza Srl, azienda che si dedica alla commercializzazione, ingrosso e dettaglio, sia per la realizzazione di pezzi unici su richieste che alla produzione di oro da investimento, certificato con proprio marchio di fabbrica.

“Non è una cosa semplice in Italia oggi essere competitivo e specializzato nel proprio settore – afferma Sardella – servono continui aggiornamenti, soprattutto in materia giuridica per le tante normative che vigono nel nostro settore. Sono lieto di far parte di quegli imprenditori coraggiosi pugliesi, oggi premiati”.