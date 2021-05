Apre a Bisceglie il Lab Concept-Cotril Center, salone di bellezza del terzo millennio

PUBBLIREDAZIONALE – Nasce anche a Bisceglie una realtà nel campo dell’estetica che va sempre più prendendo piede nelle capitali europee nei capoluoghi italiani: il progetto Cotril Center, il salone di bellezza a 360° del terzo millennio.

L’idea è rivolta a una clientela sicuramente esigente, al passo coi tempi, informata sulle tendenze del momento. A loro gli stilisti offriranno un servizio mai visto prima: tecniche utilizzate nel mondo della moda e dello spettacolo, sui red carpet, sulle passerelle più esclusive e nei backstage tra i più rinomati al mondo. La perfetta, sinuosa e ideale unione tra Moda, Glamour ed Eleganza.

L’identità del Cotril Center si basa su un mix di glamour ed eleganza, studiato appositamente per offrire alle clienti il massimo a livello di comfort e funzionalità. Oltre a ciò si vivrà all’interno di un design d’arredo curato nei dettagli che rende l’ambiente ricercato e cool, per far sentire la cliente perfettamente a suo agio. Prevalgono i toni rame e nero e il salone si ispira ai più moderni saloni londinesi.

“Crediamo che occorra superare dettami retrò per superare i nostri limiti creativi: prodotti professionali, formazione riconosciuta a livello mondiale, collezioni ispirate e una comunità di artisti e alleati che supportano l’industria della bellezza sono gli ingredienti perfetti per il successo”, sottolineano gli ideatori.

Lab Concept – Cotril Center fonde la creatività con l’arte dando vita a un luogo innovativo e unico, dove la bellezza prende forma nella sua totalità. Bisceglie ospiterà presto questa nuova realtà, proiettata nel terzo millennio e oltre, da sabato 12 giugno in Viale Calace n. 20/22. Infoline: 3287793422.