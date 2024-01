Angarano su stato lavori al teatro Garibaldi: “Interventi complessi, siamo a buon punto”

“In tanti mi chiedete informazioni sul teatro Garibaldi. I lavori sono finalmente a buon punto. Abbiamo dovuto effettuare interventi strutturali complessi. Basti pensare che il nostro teatro non era dotato di agibilità perché mancava la certificazione antincendio e che quando pioveva, l’acqua si infiltrava dal tetto e cadeva persino sul palcoscenico”. Lo scrive sui social il sindaco Angelantonio Angarano, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi con le Assessore Roberta Rigante ed Emilia Tota.

“Come potete vedere dalle foto degli anni scorsi, sono stati complessi lavori che hanno riguardato il tetto e il controsoffitto. Basti pensare che, tra i tanti interventi, sono state persino rimosse le tegole esistenti e dopo le necessarie operazioni di impermeabilizzazione, sono state recuperate e riposizionate correttamente sul tetto della platea, mentre sono state sostituite sulla torre scenica”, scrive il primo cittadino.

“Sono stati realizzati una lunga serie di adeguamenti antincendio, con la sostituzione di porte e serrande tagliafuoco, di arredi, dotazioni e apparecchiature, il rifacimento completo dell’impianto rilevazione ed allarme incendi, i trattamenti ignifughi del parquet di sala e del pavimento del palcoscenico. Sono inoltre state sostituite tutte le poltrone della platea e riqualificati i piani interrati dove sono presenti i camerini e ambienti di servizio”, prosegue Angarano.

“Un lungo percorso che ha anche dovuto affrontare ostacoli imprevedibili, come l’emergenza Covid che ha bloccato i lavori per diverso tempo. Ma quel che conta oggi è che i lavori sono in via di ultimazione e che presto potremo finalmente riavere il nostro teatro sicuro e funzionale, per tornare a viverlo insieme”.