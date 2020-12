Angarano: “Sono 697 i positivi a Bisceglie, ristori chiesti erogati nei prossimi giorni” / VIDEO

“Sono circa 697 i positivi nella città di Bisceglie, dati che non vogliamo nascondere, è un dato dinamico in movimento”. Sono le prime parole del Sindaco Angelantonio Angarano nel video messaggio di questa sera alla cittadinanza.

“Ci sono problemi come quelli avuti da Asl Bat che ieri non li ha comunicati alla Regione. Stiamo lavorando per limitare l’emergenza sanitaria.

Il primo cittadino poi parla anche della questione legata al ritorno in zona arancione, “Ci siamo stupiti di essere diventati zona gialla dopo incontro con Assessore Lopalco. Non ci aspettavamo che sarebbero stati adottati parametri tarati su livello comunale con il passaggio a zona arancione. Ci siamo confrontati con i ristoratori in maniera chiara e trasparente, sono vicino a loro ma questo non deve scoraggiarci. I ristori che avevamo chiesto al presidente Emiliano verranno erogati nei prossimi giorni. Un risarcimento, parziale che avranno i nostri ristoratori”.